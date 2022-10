Gf Vip, Ginevra Lamborghini squalificata: minacce e insulti pesanti. Lo staff: «Non siete migliori di lei»

Martedì 4 Ottobre 2022, 12:37

La puntata del lunedì sera del GF Vip ha visto ben due concorrenti eliminati dalla casa, a seguito del comportamento tenuto nei confronti di Marco Bellavia che, dopo un visibile crollo mentale ed emotivo, ha abbandonato il gioco. Giovanni Ciacci è stato eliminato a seguito di un televoto flash aperto eccezionalmente per l’occasione, dove sono finiti lui, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. A Ginevra Lamborghini, invece, è toccata la squalifica diretta, a seguito della sua frase contro Marco in cui ha affermato che “uno così si merita di essere bullizzato”. Dopo la squalifica, Ginevra è apparsa visibilmente scossa e turbata, tanto da entrare in studio da Alfonso tremante e sconvolta. Sui social, numerosi utenti hanno cominciato a insultarla e il suo staff ha deciso di bloccare i commenti ai post. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Summer” from Bensound.com

