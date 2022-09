Venerdì 16 Settembre 2022, 15:37

Il 19 settembre diverse reti televisive del mondo trasmetteranno in diretta i funerali della Regina Elisabetta II. Come si è organizzata la televisione italiana? Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- U&D non andrà in onda Lunedì: slitta la data di partenza. La decisione inevitabile per Maria de Filippi