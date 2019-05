Francesco Totti, paddle che passione con la maglietta della Totti Soccer School

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Francesco Totti giocare a paddle è divenuta una vera e propria passione. Racchetta in mano e pallina, e via a sfidare gli amici, anche in coppia, senza dimenticare, tuttavia, la passione per il calcio e per la Roma, come testimonia la maglietta indossata per la sfida a paddle: la divisa della. E la sua scuola di calcio non ha mancato di sottolineare l'evento sportivo, postando su Facebook: «Un Francesco Totti come non lo avete mai visto con indosso la maglia della #tottisoccerschool a giocare a paddle sui campi nuovissimi della Longarina #dajetotti»