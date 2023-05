Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo solo sei mesi, lasciano casa: si avvicinano a Ilary Blasi?

Venerdì 26 Maggio 2023, 12:38

A quanto pare, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di terminare la loro permanenza nell'appartamento, il superattico di Vigna Clara nella zona di Roma Nord, preso soltanto a novembre. La motivazione principale risiederebbe nella volontà dell'ex calciatore di stare più vicino ai suoi figli, Christian, Chanel e Isabel (nati durante il lungo matrimonio con Ilary Blasi, che come tutti sanno ormai è terminato). Per questo la neo coppia starebbe cercando casa in zona Eur e secondo Repubblica Roma i due starebbero vagliando una serie di proposte, alcune tra Viale Africa e viale della Musica. Le loro esigenze richiedono sufficienti stanze da letto per ospitare i figli di entrambi, e naturalmente uno spazio all'aperto. Secondo le indiscrezioni, Totti sarebbe stato avvistato recentemente anche nel quartiere Fonte Meravigliosa, non lontano dalla villa dove ora risiede Ilary Blasi... Foto: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Sai quanto costa il condominio della villa all'Eur dove vivevano Ilary Blasi e i figli? Il costo stellare