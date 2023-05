Finale Coppa Italia, errore nell’esecuzione dell’Inno di Mameli? Cosa notano gli utenti

Giovedì 25 Maggio 2023, 12:59

Gaia Gozzi, cantautrice italo-brasiliana, ha interpretato l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. La partita si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma e Gaia ha cantato l’inno poco prima del fischio d’inizio. Gaia è diventata famosa nel 2016 partecipando a X Factor, arrivando in finale. Tre anni dopo, ha vinto il talent Amici di Maria De Filippi. Ad accompagnarla nell’esecuzione dell’inno c’è stata la banda dell’Aeronautica Militare ma forse tutto non è andato come previsto. Su Twitter, infatti, sono apparsi numerosi commenti: “ha sbagliato l’attacco dell’inno”, “sbagliare l’attacco dell’inno non era facile”. “Prima o poi qualcuno si renderà conto che l’inno esibito live prima di una partita, tra la bolgia dello stadio e il fuori sync della tv, è uno degli spettacoli televisivi meno riusciti che possano esistere”, ha scritto qualcun altro. Foto: Kikapress Music: Korben

