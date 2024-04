Fedez, quella battuta su Chiara Ferragni e cosa ha visto in lui: come risponde agli haters su IG

Venerdì 5 Aprile 2024, 08:14

Gli haters si scatenano contro Fedez e il suo ultimo post, nel quale lo si vede mentre si dedica a un’attività piuttosto insolita, tanto che qualche battuta non esita a tirare in ballo anche Chiara Ferragni e il loro ormai deflagrato matrimonio. Ma che cosa avranno mai avuto da dire gli instancabili commentatori dei social sul lungo rapporto tra il rapper e la celebre imprenditrice digitale? E per quale motivo stanno venendo fuori in questo momento. Ma, soprattutto, dato che Fedez è solito rispondere per le rime a tutti, che cosa avrà replicato ai commenti velenosi comparsi sotto il suo breve filmato? Le risposte, a guardar bene, sono davvero esilaranti. Non ci resta che andare a scoprirle insieme! Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Che fine ha fatto Chiara Ferragni? 'Come sta': i retroscena sulla sua assenza dai social