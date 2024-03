Fedez, le foto della nuova casa (di 400 mq): ecco dove abita il rapper. E gli avvocati preparano un comunicato ufficiale sulla separazione

Mentre Chiara Ferragni è in vacanza a Dubai con i figli, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano, Fedez è rimasto a Milano alle prese con il trasloco per la sua nuova casa. Dopo aver occupato per alcune settimane un appartamento Airbnb, pare infatti che il rapper abbia firmato l’acquisto di una nuova abitazione: un attico di 400 metri quadrati. E ora posta le prime immagini del suo nuovo nido: un attico con grandi vetrate e con parquet e uno specchio del bagno perfetto per (l'ennesimo) selfie in mutande.

Chiara Ferragni, al posto della fede un nuovo (costosissimo) anello: ecco quanto vale la "pantera" sfoggiata a Dubai

Ecco dove abita

Addio Citylife. Il nuovo appartamento di Fedez è composto da un grande salone vuoto con tanti scatoloni da riordinare.

In autunno i Ferragnez si erano trasferiti in una nuova casa all’insegna del design. Ora ricomincia da solo e il suo nido da single è semplice e luminoso.

Pronto un comunicato ufficiale?

Intanto sembra che i relativi uffici stampa in questi giorni di Passione siano invece impegnati a preparare un comunicato ufficiale che sancisca la definitiva rottura della coppia. Prima di partire per Dubai, Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato i loro bambini. Il 19 marzo è stato il compleanno di Leone e per i 6 anni del primogenito il rapper e l’imprenditrice digitale hanno organizzato una festicciola a tema videogiochi e hanno posato separati con i figli che sono stati fotografati di spalle (pare che lui abbia diffidato lei dal mostrare i volti dei minori). Il 23 marzo è stata la volta del compleanno della piccola Vittoria: la secondogenita dei Ferragnez ha spento 3 candeline in un clima surreale. Si racconta di una lite scoppiata tra Chiara e Fedez, anche se altri parlano di un nervosismo dei due ex sfociato alla vista dell’ennesimo paparazzo. Fatto sta che la festina si è conclusa con una fuga della Ferragni con la bimba in braccio e Leone per mano.