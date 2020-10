Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez: «Aiutatemi a far indossare la mascherina ai ragazzi»

Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez. Il rapper ha ricevuto una telefonata del premier in persona, che gli ha chiesto di sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina. Fedez ha raccontato tutto in una serie di Instagram stories: «Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati in contatto con il Presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie (Chiara Ferragni ndr)».

Il motivo della telefonata è presto spiegato: «Se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto nell'esortare la popolazione più giovane all'utilizzo della mascherina e io mi sto sforzando a trovare un modo per essere più convincente possibile». L'appello di Fedez è molto chiaro: «Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto delicata e l'Italia non si puo permettere un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell'Italia sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. E con un semplice gesto potremmo evitare uno scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto. Ragazzi, mi raccomando, usate la mascherina».



