Chiara Ferragni e Fedez, video su Instagram svela il sesso del secondo figlio. Leone: «E' una bimba»

«Leo wants to tell you all: It’s not a dinosaur, It’s a GIRL». Il post su Instagram di Chiara Ferragni e Fedez fuga ogni dubbio: «E' una bimba», dice Leone sul divano insieme a mamma e papà: dunque una sorellina in arrivo per i Ferragnez. I due avevano già dato la notizia su Instagram con una immagine del piccolo Leone che teneva in mano l'ecografia, seguita da una foto simile (con l'ecofragia) in cui tutta la famiglia appariva felice del prossimo lieto evento, previsto per marzo 2021, lo stesso mese in cui è nato il loro primogenito.

