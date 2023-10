Fedez, l'aiuto delle sorelle di Chiara Ferragni: Francesca bada alla cagnolina, Valentina rinuncia agli impegni di lavoro

Sono giorni molto difficili questi per la famiglia Ferragnez, alle prese con il ricovero in ospedale di Fedez. Chiara Ferragni ha dovuto lasciare la fashion week di Parigi per stare vicino al marito, operato d'urgenza domenica scorsa per un'emorragia interna causata da due ulcere. I figli della coppia, Leone e Vittoria, sono in questo momento accuditi dai nonni, sia materni che paterni, poiché mamma Chiara è in ospedale accanto a Federico giorno e notte.

Francesca e Valentina Ferragni, l'aiuto alla sorella Chiara

Ma in aiuto dell'imprenditrice digitale sono accorse anche le due sorelle, Francesca e Valentina, che si sono messe a disposizione della famiglia per ogni evenienza. La prima, in particolare, si sta prendendo cura di Paloma, il cucciolo di golden retriever che i Ferragnez hanno adottato solo qualche settimana fa.

Franceca su Instagram condivide le foto delle passeggiate con la cagnolina, nella speranza che presto possa tornare fra le braccia dei suoi padroni.

Valentina Ferragni, invece, ha annunciato di aver rinunciato ai suoi impegni per stare accanto alla sorella: «Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi - ha scritto in una Instagram story - ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia». Le sorelle Ferragni sono molto legate e, in questo momento tanto complicato, Francesca e Valentina stanno facendo cerchio intorno a Chiara per darle una mano in ogni modo possibile.