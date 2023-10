Fedez come sta? Il padre del rapper dopo il nuovo intervento per emorragia: «Dobbiamo essere forti per lui»

Martedì 3 Ottobre 2023, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:28

Negli ultimi giorni, Fedez sta tenendo i suoi fan in apprensione a causa del suo ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Da giovedì scorso, il rapper è stato sotto le cure dei medici, ma come sta Fedez? A svelare qualche dettaglio sulla sua condizione è stato suo padre, Franco Lucia che a La Stampa ha dichiarato: «Dobbiamo essere forti per lui».

Il ricovero

Tutto è iniziato giovedì scorso quando il rapper è stato ricoverato d'urgenza a causa di due ulcere che hanno provocato un'emorragia. La gravità della situazione ha richiesto ben due trasfusioni di sangue per stabilizzare il cantante. Nonostante ciò, Fedez aveva rassicurato i suoi fan con un messaggio sui social, dichiarando che "ora sta molto meglio". Queste parole hanno rincuorato i suoi sostenitori, preoccupati per una possibile recrudescenza del tumore al pancreas per cui è stato operato lo scorso marzo.

Il nuovo intervento

Purtroppo, le ultime notizie sulla sua salute non sono così positive. Recentemente, c'è stato un nuovo episodio di sanguinamento che ha portato l’artista nuovamente in sala operatoria per una sutura d'urgenza. È stata necessaria un'altra trasfusione di sangue per affrontare questa difficile situazione, con Chiara Ferragni che è rimasta al suo fianco in questo momento delicato. Per ottenere ulteriori dettagli sulla situazione attuale di Fedez, abbiamo potuto ascoltare le parole del padre del rapper, Franco Lucia. Le sue dichiarazioni offrono una piccola luce di speranza, ma resta comunque una situazione delicata che richiede cure mediche costanti e attenzione continua. Il mondo dei fan di Fedez si unisce nel desiderio che il rapper possa presto recuperare completamente e tornare a fare ciò che ama, mentre lui, la sua famiglia e la moglie Chiara Ferragni affrontano questo difficile momento insieme.

