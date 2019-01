Fausto Brizzi, caso archiviato ma Le Iene non si scusano: «Abbiamo 15 testimonianze»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente scuse a Fausto Brizzi da parte de Le Iene malgrado l'archiviazione da parte del Tribunale della denuncia di una delle vittime. Anzi, dal programma ci tengono a ribadire, sulla base delle testimonianze da loro raccolte, che «questa archiviazione non cancella la realtà dei fatti. E ancora una volta chiediamo a Fausto Brizzi di citarci per diffamazione, affinché finalmente possa essere dimostrata in tribunale la veridicità delle quindici testimonianze delle ragazze che lo accusano di averle molestate. Noi aspettiamo fiduciosi».Secondo Le Iene l'archiviazione «è solo l’ennesima conferma dei comportamenti predatori di Brizzi» e dietro, spiegano, ci sono diverse motivazioni. «Innanzitutto, delle attrici di cui abbiamo raccolto la testimonianza, soltanto tre hanno trovato il coraggio di denunciare. E di queste soltanto una è stata valutata dal giudice».Le Iene ripercorrono quindi le dichiarazioni da loro raccolte. «Dopo la messa in onda del primo servizio veniamo tempestati di segnalazioni di ragazze che riconoscono nel racconto dell’attrice tutte lo stesso regista: Fausto Brizzi. Decidiamo di incontrarle e raccogliamo in tutto quindici testimonianze di ragazze che non si conoscono fra di loro ma che ci raccontano tutte la stessa storia».