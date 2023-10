Fabrizio Corona: «Sono stato censurato. Non me l'aspettavo». La denuncia dopo l'ospitata in Rai: ecco i possibili tagli

Giovedì 19 Ottobre 2023, 06:40

Dopo la sua attesissima partecipazione al talk show di Rai 3 "Avanti Popolo", condotto dall’ex deputata ed ex ministra Nunzia De Girolamo, Fabrizio Corona ha fatto un'incursione sui social per condividere ulteriori dettagli sulla sua partecipazione e in particolare uno che sta facendo andare su tutte le furie chi si aspettava una serie di novità dal suo intervento. Tuttavia, secondo quanto scritto dal re dei paparazzi nei suoi ultimi post su Instagram, sembra che alcune delle sue parole siano state censurate nel corso della trasmissione. La tensione per l’attesa sulle nuove dichiarazioni di un personaggio controverso come lui, soprattutto in merito a quanto è riuscito a far emergere nelle ultime settimane sul caso calcioscommesse, era alle stelle. Ma quale sarà la verità? Davvero la Rai ha fatto censura sulle parole del re dei paparazzi? Oppure c'è qualcosa di diverso sotto? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



