Eros Ramazzotti: «La morte di mia madre è stato il dolore più grande. Ho rischiato di perdere la lucidità»

Al settimanale Oggi, Eros Ramazzotti apre le proprie porte di casa in Franciacorta. Poi apre anche il suo cuore. Si parla di tutto. Anche di sentimenti. Passati e presenti. Di amori, figli e nipoti (tra meno di un mese nasce Nicolò, ndr). E la lista è lunga. Il ragazzo di periferia oggi ha 59 anni, ha tre figli e due matrimoni alle spalle: il primo con Michelle Hunziker, madre di Aurora, e poi con Marica Pellegrinelli che gli ha donato Raffaela Maria, 11 anni, e appunto Gabrio Tullio. E in tutto questo poi c’è la sua carriera che va avanti da oltre 40 anni e sta per ripartire con un altro tour nei palazzetti.

Eros Ramazzotti e la fedeltà

Con Oggi parla anche di fedeltà. Anzi si comincia proprio da questo: «Io sono fedele verso chi la fedeltà la ricambia. Nei rapporti di lavoro sono inflessibile e pignolo. Nella vita privata, invece, sono meno esigente, lascio andare, non mi piace il conflitto e tendo al perdono».

Non riesce a descriversi come padre, «meglio se chiedete ad Aurora». Ma sicuramente «ho cominciato un po’ tardi a essere padre, prima non avrei avuto il tempo necessario per stare dietro a una situazione così importante come i figli». Viva l’onestà.

I rapporti con le ex

Poi si parla dei rapporti con le ex, se è sempre difficile preservare i rapporti d’amore con le ex compagne: «Ho sempre avuto storie lunghe, non sono mai stato frivolo quando ho avuto in corso una relazione. Quando sono stato solo magari sì, qualche cazzata l’ho fatta, come tutti no? Ma sempre nei limiti. Io sono così, in amore ancora di più».

La seconda moglie

Per Eros, Michelle «è una vera macchina da guerra. Ha un carattere forte». Anche la sua seconda moglie Marica Pellegrinelli non sembra una persona fragile. «Sì, è una macchina da guerra anche lei. E poi è bergamasca, è dei monti, quindi molto tosta». Proprio come lo era sua mamma: «La sua perdita per me è stato il dolore più grande. Mi ha lasciato più di vent’anni fa, era il periodo anche della mia separazione da Michelle, tanti problemi… Quando si è attraversati dal dolore vero si rischia di perdere la lucidità».