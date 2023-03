L'Eredità, Cristina Novelli vince 95 mila euro al gioco finale: chi è la campionessa

MARTIGNACCO - Centra il gioco finale dell' Eredità su Rai 1: dipendente dell'Università di Udine vince 95mila euro in gettoni d'oro. Si chiama Cristina Novelli ed è di Martignacco, ha 52 anni, ed è la nuova campionessa che sta infuocando nello show dell'Eredità con Flavio Insinna sulla prima rete Rai.

Questa sera, venerdì 3 marzo, la concorrente friulana è riuscita a centrare la parola del gioco finale della Ghigliottina. Cristina - che non è docente come segnalato in un primo momento, ma impiegata - è riuscita a coniugare le parole "chiacchiere", "consumare", "anche", "Francoforte" e "zero" scrivendo nella busta "meno". Lo showman Insinna dopo averla tenuta un po' sulle spine ha aperto la busta facendo esplodere la festa in studio. Per Cristina un brindisi e tanta felicità.