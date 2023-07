Emanuele Filiberto bacia un'altra donna: è la ex di Mel Gibson. Le foto scattate a Los Angeles

Il principe di Savoia, Emanuele Filiberto si trova a Los Angeles dove, a quanto pare, si sta godendo le vacanze estive in dolce compagnia. Ma non era sposato? Andiamo con ordine. Emanuele Filiberto si è sposato nel 2003 con Clotilde Courau, attrice comica molto conosciuta in Francia e insieme hanno due bambine, la prima Vittoria avuta nello stesso anno del matrimonio e poi Luisa, nel 2006.

Una famiglia molto felice e piena d'amore. Il principe, tuttavia, è stato a volte beccato tra le braccia di altre donne, ma il suo vero amore è sempre stato Clotilde.

Almeno fino ad ora, perché poche ore fa sono state rese pubbliche alcune foto che lo raffigurano in atteggiamenti più che intimi con una cantante. Dopo queste foto, Clotilde deciderà di mettere un punto al loro matrimonio?

Il matrimonio di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sarebbe giunto ai titoli di coda e la scena post credit del loro film d'amore è lo scatto di bacio con la "terza incomoda" catturato in esclusiva da Diva e Donna. Si tratta di Nadia Lanfranconi, cantante e artista. I due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un bacio appassionato che ha lasciato tutti senza nessun dubbio: la storia con Clotilde è chiusa.

Nonostante i due diretti inderessati non abbiano ancora dichiarato nulla, Emanuele ha pubblicato poco fa una storia su Instagram in cui condivide uno scatto della (ex) moglie e della figlia Vittoria alle sfilate della Paris Fashion Week, con scritto «I bimbi crescono...e bene!».

Clotilde Courau aveva cercato fino all'ultimo di tenere vivo il suo matrimonio, come diceva nel 2021: «Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…»