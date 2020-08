Elodie, gli insulti social dai fan di Salvini: «Bada a cantare, schifosa, vattene». Lei risponde così

Continua il botta e risposta tra la cantante della scuderia di Amici, Elodie Di Patrizi, e Matteo Salvini, anche se stavolta coinvolto indirettamente. L'artista è stata travolta da una valanga di insulti dopo che il leader della Lega aveva condiviso sui suoi profili social una foto in cui riprendeva le dichiarazioni rilasciate dalla cantante in un'intervista al corriere della sera, molto critica nei confronti del partito di Salvini. «Non mi piace come la Lega accalappia voti - aveva detto Elodie - Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci».

Salvini ha dato in pasto ai suoi fan le frasi della cantante, scrivendo: «Non la pensi come lei? Sei ignorante». E valanga si è scatenata. «Cerca solo visibilità questa f...a da quattro soldi, scrive uno dei commentatori meno volgari sotto la foto, ma c'è chi si lascia andare lieramente con insluti anche molto pesanti. «Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare» scrive qualcuno. «Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi» commentano qualcun altro. «È un'estracomunitaria non merita di stare a casa nostra», scrive un utente non accorgendosi del grossolano errore grammaticale.

Un fan della cantante ha raccolto alcuni dei commenti più violenti e li ha condivisi con la cantante che ha risposto con un laconico, ma efficace: «E noi donne vi mettiamo pure al mondo»

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

