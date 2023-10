Drake, nuovo album e l'annuncio: «Mi prendo una pausa per motivi di salute»

Sabato 7 Ottobre 2023, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Dopo il lancio del suo nuovo album "For all the dogs", Drake ha annunciato una pausa dalla musica per "motivi di salute". L'artista canadese ha spiegato che ha avuto problemi personali, in particolare con lo stomaco, e ha deciso di chiudere temporaneamente lo studio di registrazione e la produzione di nuovi pezzi. Non ha specificato quanto durerà questa pausa, ma potrebbe essere di circa un anno o più secondo alcune indiscrezioni. Nel nuovo album, pubblicato dopo un anno dall'ultimo, Drake ha incluso 23 brani, tra cui uno con la partecipazione del suo figlio Adonis. Il video di questo brano mostra una conversazione tra il rapper e suo figlio, che ha anche disegnato la copertina dell'album.