Daniele Mencarelli, moglie figli e vita privata: chi è l'autore di "Tutto chiede salvezza"

È sua la penna che ha creato "Tutto chiede salvezza", poi diventata una fortunata serie Netflix. Daniele Mencarelli, classe 1974, romano, si è raccontato a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Tutto chiede salvezza nel 2020 è stato finalista al premio Strega, e nel 2021 il suo Sempre tornare ha vinto il Premio Flaiano. Ma prima della notorietà Mencarelli, che sposato e padre di due figli, ha alle spalle tanto lavoro e un passato difficile.

Daniele Mencarelli, la carriera

Comincia a scrivere poesie nel 1997, e la prima raccolta, I giorni condivisi, esce nel 2001. Da ragazzo, la sua sensibilità sfocia in crisi di identità e disagio mentale: comincia a far uso di stupefacenti e diventa alcolizzato, fino a non riuscire più a reggersi in piedi. Poi comincia il lavoro in una cooperativa legata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù: pubblicherà nel 2001 "Bambino Gesù, Ospedale Pediatrico", per mettere nero su bianco la malattia infantile e la disperazione dei bambini ricoverati. Da lì inizierà il suo riscatto.