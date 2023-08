Cristina Seymandi: età, vita privata, padre e curriculum. Chi è la manager lasciata dal compagno Massimo Segre

Cristina Seymandi e Massimo Segre, una storia d'amore finita in modo rocambolesco che da ieri fa discutere tutta l'opinione pubblica. Una relazione iniziata tre anni fa e un matrimonio rimandato ben due volte, anche a causa del Covid. Poi, finalmente, la decisione annunciare le nozze. La coppia lo fa organizzando una grande festa in una delle più prestigiose ville sulle colline di Torino, davanti a 150 invitati. Tutto sembra perfetto. Ma ecco che, d'improvviso, il finanziere Segre con un discorso tenuto durante il ricevimento accusa Cristina , tra le altre cose accusa, di averlo tradito. E il video, imbarazzante, diventa subito virale. Ma chi è Cristina Seymandi?

Il video della coppia della Torino bene che ha svelato i tradimenti alla festa di nozze

La politica

Seymandi, 47 anni, è la figlia di un rinomato commercialista di Torino. Fin da giovane coltiva due passioni: la politica e l'imprenditoria. Durante l’amministrazione di Appendino, i suoi “rivali” l'accusano di studiare «da sindaca». Secondo molti detrattori Cristina, collaboratrice di Appendino passata poi con Paolo Damilano, candidato sindaco di centrodestra, voleva fare carriera. Ma, come ha riportato anche il Corriere, questa possibilità le è stata interdetta in partenza a causa dell’ala più intransigente del Movimento. «Dei 5 Stelle non posso dire che non abbiano apprezzato il mio lavoro, ma non mi hanno chiesto di candidarmi», ha detto Seymandi. Le amministrative non sono comunque andate bene: da candidata consigliere è riuscita a raccogliere solo 318 preferenze.

L'imprenditoria

Così Cristina decide di mettere da parte la politica e si lancia nell'impresa. Diventa amministratrice delegata e proprietaria dell’80% delle quote della Savio, azienda di oltre 150 dipendent legata a Segre e che realizza accessori per serramenti.

«Una pagliacciata»

Ha le quote di maggioranza anche di Igourmet srl, una piccola società di consulenza ed è consigliera di amministrazione della società benefit Brainscapital e di Directa Service, legata all’azienda Directa Sim fondata dallo stesso Segre. La 47enne risulta anche segretaria generale della Fondazione Ricerca Molinette, presieduta dal suo ex. Posside, stando a diverse risulatanze, la nuda proprietà di una grossa villa a Pino Torinese, un piccolo comune della città metropolitana di Torino.

«Voglio riposarmi e stare con mia figlia. La mia vita professionale mi impone di reagire e rimanere lucida. Non me l'aspettavo, ma devo andare avanti. Penserò anzi se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali». Sono state le prime parole di Cristina in un'intervista al quotidiano La Stampa dopo l'uscita del video. «I giorni dopo la festa - dice Seymandi al quotidiano - non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora comincio a mettere a fuoco le cose. È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo. Ha coinvolto tutti i miei amici, ignari che si sarebbe verificato questo spettacolo a cui certo non avrebbero voluto partecipare. Penso che le cose siano molto diverse da come lui le ha raccontate quella sera. Penso che non sia stata una scena del suo ruolo in quanto come professionista le questioni private che coinvolgono anche figli e parenti non vanno gettate sulla pubblica piazza. Poi se n'è andato via senza lasciarmi parlare accompagnato da quattro bodyguard». «Il giorno dopo - racconta - sono andata lavorare perché in ogni caso ho un'azienda e i colpi di testa non me li posso permettere. Dovevamo partire il giorno dopo per Mikonos, le valigie erano già pronte. Se vado via andrò da sola». «E, a proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis», afferma Seymandi