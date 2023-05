Claudio Amendola, chi è la nuova fidanzata Giorgia (che ha 15 anni di meno): sarebbero già andati a convivere

Amici? Magari all'inizio. Non ora. Non più. Gli scatti esclusivi di Diva e Donna mostrano Claudio Amendola preso a chiacchierare fuori dal suo ristorante (sì perché l'attore appasionato di ristorazione ha aperto un altro locale nella Capitale) con la donna che gli ridato il sorriso e una seconda possibilità.

Chi è

Lei si chiama Giorgia e da mesi ormai ha preso nel cuore dell'attore il posto di Francesca Neri con cui Amendola ha vissuto 24 anni d'amore e quasi 12 di matrimonio.

Giorgia è una donna più giovane, 15 anni in meno.

Adora i tatuaggi (il suo corpo ne sarebbe pieno) e fa la costumista. Ed è proprio sul set che i due si sarebbero conosciuti. Una "frequentazione" molto discreta che durerebbe però ormai da quasi un anno con l'attore molto "preso" da questa storia. Secondo il settimanale diretto da Angelo Ascoli i due sarebbero andati a convivere lo scorso mese di gennaio a casa di lui.

La convivenza

Ed è per "colpa sua" che la storia con Francesca Neri è finita. Non è stato semplice nemmeno per un duro come Claudio Amendola che a Le Belve racconto che «il dolore c'è stato, ma oggi non c'è più. Rimane il dispiacere di non essere riusciti ad andare fino in fondo e rispettare quello che per tanti anni ci siamo detti, ovvero il voler invecchiare insieme. Le vorrò più che bene per tutta la vita...». Ora l'amore, invece, è tutto per Giorgia...