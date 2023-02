Christina Applegate, l'attrice di Netflix e la sclerosi multipla. Ai Sag Awards con la figlia: «Sarà la mia ultima cerimonia»

Christina Applegate, l'attrice 51enne star della serie Netflix Dead To Me, è apparsa alla cermonia dei SAG Awards 2023 con la figlia Sadie Grace LeNoble di 12 anni. L'attrice, che da tempo lotta contro la sclerosi multipla, ha affermato che potrebbe essere il suo “ultimo spettacolo di premi come attrice”. La star 51enne portava un bastone nero con scritto "FU [f**k you] MS". Per l'occasione speciale, la vincitrice dell'Emmy, che è stata nominata per la migliore interpretazione da attrice in una serie comica, si è presentata in un abito stile smoking di velluto nero, rossetto rosso e capelli sciolti.

Sadie, che teneva dolcemente la mano di sua madre sul tappeto rosso, ha sfoggiato un blazer nero, un berretto e un paio di stivali Dr. Martens neri con lacci giallo brillante. Alla fine, Applegate ha perso la sua categoria a favore di Jean Smart, che ha portato a casa il premio per il suo ruolo di Deborah Vance nella serie di successo della HBO, Hacks.

La malattia

Nonostante la sua perdita, Applegate ha esultato ad alta voce e ha alzato gioiosamente le braccia in aria mentre Smart è stata dichiarata vincitrice. All'inizio di questo mese, l'attrice ha dichiarato al Los Angeles Times che questo sarebbe stato il suo "ultimo spettacolo di premi come attrice". «In questo momento, non potrei immaginare di alzarmi alle 5 del mattino e passare dalle 12 alle 14 ore su un set», ha spiegato. All'attrice, 51 anni, è stata diagnosticata la sclerosi multipla (SM) durante le riprese della terza e ultima stagione della serie di successo di Netflix "Dead To Me" nell'agosto 2021. Il suo ruolo di cinica vedova Jen Harding le è valso una nomination ai SAG per la migliore interpretazione in una serie comica. Sebbene stia facendo un passo indietro rispetto alla recitazione, Christina ha detto che sta portando avanti il ​​lavoro di doppiaggio.

I problemi sul set

Dead To Me è stato presentato per la prima volta nel 2019 e ha trasmesso il suo episodio finale nel novembre 2022. La serie comica segue Jen (Christina) che, dopo aver perso il marito a causa di un mordi e fuggi, incontra la collega vedova Judy Hale (Linda Cardellini) durante una sessione di consulenza sul lutto.

Nella sua conversazione con il LA Times, Christina ha affermato di essere stata "un disastro ogni giorno" mentre filmava l'ultima stagione di Dead To Me a causa dei sintomi della sclerosi multipla. La produzione ha preso una breve pausa di cinque mesi in modo che potesse sottoporsi al trattamento di cui aveva bisogno. Le riprese sono riprese all'inizio del 2022 e si sono concluse entro quel febbraio. «Ci sono state volte in cui crollavo sul set e dicevo, 'Non posso, dobbiamo fare una pausa, ho bisogno di mezz'ora', e tutti erano così affettuosi che andava bene», ha continuato.



Christina ha elogiato il cast e la troupe "incredibili" dello show per averle fornito il supporto e la comprensione di cui aveva bisogno per superare le difficili riprese. La sclerosi multipla è una malattia in cui il sistema immunitario erode la copertura protettiva dei nervi e interrompe il flusso di informazioni tra il cervello e il corpo. La diagnosi di Christina è arrivata dopo anni di sintomi trascurati, tra cui problemi di equilibrio/mobilità, formicolio e intorpidimento alle braccia e alle gambe. L'attrice di The Sweetest Thing ora fa fatica a camminare senza il supporto di un bastone, che in precedenza ha descritto come la sua "nuova normalità". Il trattamento e la sua mancanza di mobilità hanno provocato un aumento di peso. Christina ha già combattuto contro il cancro al seno nel 2008, che l'ha portata a subire una doppia mastectomia. Le sono state rimosse le ovaie e le tube di Falloppio nel 2017. L'attrice ha ammesso che è stato estremamente doloroso guardarsi nella terza stagione di Dead To Me. "Non mi piace vedermi lottare", ha spiegato. 'Inoltre, ho guadagnato 40 libbre a causa dell'inattività e dei farmaci, e non mi assomigliavo e non mi sentivo me stesso. 'Ad un certo punto sono stato in grado di prendere le distanze dal mio ego e realizzare che bel pezzo di televisione fosse. "Tutte le scene in cui non ero presente sono state molto divertenti da vedere e vivere per la prima volta", ha concluso. Christina ha fatto la sua prima apparizione in una premiazione da quando le è stata diagnosticata la SM ai Critics' Choice Awards di gennaio, dove era anche accompagnata da Sadie. A novembre, Christina ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk Of Fame, che è stata la sua "prima uscita da quando le è stata diagnosticata la SM", ha detto in un tweet.