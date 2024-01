Chiara Ferragni, cosa ha fatto durante l'assenza social? Le vacanze e le foto dei figli: «Qualche giorno fa siamo andati in montagna»

Continua a far parlare di sé Chiara Ferragni. Tornata sui social da qualche giorno, l'influencer al centro delle polemiche per la vicenda del pandoro Balocco ha pubblicato su Instagram alcune foto con i figli con la scritta «Qualche giorno fa siamo andati in montagna». Vacanze fatte quindi mentre in tutta Italia non si faceva che parlare di lei e della "finta beneficenza".

Chiara Ferragni, la donazione del cachet di Sanremo «arrivata correttamente». Nel mirino degli inquirenti tutti i prodotti promossi per beneficenza

Le vacanze

«Natale nella casa nuova? Ho sposato Chiara Ferragni, abbiamo 5.000 chalet prenotati» aveva detto Fedez poco prima che esplodesse il caso del pandoro Balocco e della "finta beneficenza".

Dopo i fatti delle ultime settimane, però, i fan della coppia più famosa del web avevano immaginato un cambio di programma, visti i silenzi sui social e i video di scuse dell'influencer. Le vacanze, però, nonostante l'assenza sul web, Chiara Ferragni se le sarebbe fatte comunque. Ad ammetterlo, con una storia su Instagram, è stata la stessa 36enne di Cremona: «Qualche giorno fa siamo andati in montagna», ha scritto la Ferragni su una foto raffigurante la figlia in compagnia di un cavallo. Mentre tutti la immaginavano afflitta e pensierosa nella sua casa di Milano, l'influencer era invece in montagna con i figli, Vittoria e Leone. Del marito, però, nessuna traccia. Scomparso dai social da qualche giorno, Fedez non compare nemmeno nelle storie della moglie. Dopo il silenzio di lei, è arrivato quindi ora il silenzio di lui.