Chiara Ferragni, l'outfit del compleanno accende il web: «Non puoi andare in giro così a Palermo». I siciliani si ribellano è polemica

Ha spento le 35 candeline Chiara Ferragni nella splendida Villa Igiea a Palermo. Circondata da parenti e amici la moglie di Fedez ha lasciato tutto a bocca per l'outfit scelto soprattutto i siciliani. Un micro-top a triangolo luccicante effetto vedo-non vedo e dei pantaloni trasparenti a sirena neri dello stilista Ludovic de Saint Sernin, vera rivelazione dell'ultima Paris Fashion Week. Un abbinamento audace e super sexy che la Ferragni sfoggia con fierezza e attira i complimenti dei fan insieme a una poggia di like. Ha condiviso con i suoi follower gli scatti prima dell'inizio del party e tra i consigli dei palermitani che le suggeriscono di coprirsi un po' di più, la polemica si è accesa dopo un commento di una fan.

Chiara Ferragni, l'outfit accende la polemica

«Vita vestita così a Palermo ti inchiummano». Un commento che ha veramente infuocato Instagram. Il termine, usato sicuramente con leggerezza dall'utente non è stato gradito da molti, soprattutto dai palermitani che non ne posso piu' di vedersi etichettati come «fossimo trogloditi». La traduzione della frase, come riportano i fan, sarebbe «in siciliano vuoldire che ti "violentano" se vai in giro vestita così,perché gli uomini guarderebbero e ....inizierebbero a farsi le fantasie mentali»

Valentina Ferragni e l'insulino-resistenza, diagnosi errata: «Esami fallati. Dopo un anno tutto da rifare»

Le reazioni Instagram

«Cioè spiegati? Parli così perché Tu faresti così? Mi sa che i rischi nella vita sono uguali a tutte le latitudini del pianeta. Ma basta con questi stereotipi». Da Nord a sud i follower si uniscono in un "no violenza sulle donne"

«I vestiti di una donna non permettono a uomini di saltare addosso senza consenso».

Nel frattempo allo scoccare della mezzanotte la Ferragni si vede con giacca di pelle, ma sicuramente solo perché faceva freddo.