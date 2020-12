Chiara Ferragni e il nome di bambina mentre gioca con Leone. I fan: «Così si chiamerà la figlia»

Chiara Ferragni "spoilera" il nome della sorellina di Leone? È bastato un video postato su Instagram per far correre la fantasia dei follower. Il piccolo Leone gioca con una bambola in un passeggino, quasi a far pratica da fratello maggiore. Ma durante il gioco la bambola cada. E allora mamma Chiara si lascia scappare un: «Povera Rachele...».

Tanto basta per fa si che i fan traggano le conclusioni: «Ecco come si chiamerà sua figlia». Tra i commenti: «Che bel nome avrà la sorellina di Leone». E poi: «La sorellina si chiamerà così». A far chiarezza ci pensa papà Fedez. Che in una story precisa: «Rachele è il nome della bambola, non della sorellina di Leo». Quindi la battuta: «La sorellina si chiamerà Gennara...».

