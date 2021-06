Chiara Ferragni lancia il suo bar "con l'occhio" a Milano, ma sarà aperto per poco: ecco quando richiuderà

Chiara Ferragni ha aperto a Milano il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café, spazio di caffetteria e ristorazione nato dall'incontro tra il design di Nespresso e il suo mondoi. Ma non sarà per sempre, anzi. Gli amanti del caffè e dell'imprenditrice-blogger potranno approfittare della location per 45 giorni. Il bar si trova in piazza del Carmine 1, nel quartiere Brera, e sarà aperto ufficialmente da domani 10 giugno fino al 18 luglio 2021, dalle 10.30 alle 24. Si potrà fare colazione o pranzo, ma anche fermarsi per l'aperitivo e per cena. Al centro di questo nuovo capitolo della collaborazione in atto tra l'azienda e la blogger c'è lo stile inconfondibile di Ferragni, espresso con i colori rosa, beige e azzurro e l'iconico occhio, brand che insieme al monogramma Nespresso definisce il tema degli arredi e dei dettagli, costruendo un'atmosfera estiva dove l'eleganza del fashion incontra la tradizione del caffè.

«Fin dall'adolescenza il rituale del caffè ha sempre fatto parte della mia vita - ha raccontato Chiara Ferragni - non solo per il gusto ma per come accompagna le mie mattine, per me è sinonimo di qualità della vita e vivendo a Los Angeles ho imparato ad apprezzarlo anche in altre versioni come il 'coffee to gò o quello lungo».

Cosa si può bere e mangiare

L'offerta del locale include piatti mediterranei e club sandwich, ma anche pietanze preferite da Ferragni o ricette create da lei per l'occasione, come il caffè espresso con ghiaccio e latte di cocco, zucchero rosa e marshmallows. «Abbiamo anche i cappuccini personalizzati, così colorati da risultare i più "instagrammabili" al mondo», ha aggiunto.

La scelta della location

«Conoscevo questa location e l'idea era quella renderla ancora più green - ha aggiunto Ferragni - portando le piante nella piazza e creare un posto un pò meno visto a Milano, arricchito con la nostra vena pop e il nostro colore; un posto dove le persone possono rilassarsi con le persone che amano o prendere il 'coffee to gò quando sono di fretta». La collaborazione tra Nespresso e Ferragni ha tra i leitmotiv anche la sostenibilità, che l'azienda porta avanti da anni anche con progetti come «Da chicco a chicco», con il quale i consumatori riportano in boutique o nelle isole ecologiche le capsule di caffè vuote, i resti di caffè vengono separati dall'alluminio e il compost che si genera è impiegato per la coltivazione di una risaia italiana, da cui Nespresso acquista il riso che viene donato al Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio.