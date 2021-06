Chiara Ferragni riceve il vaccino ma i followers gridano al complotto: «Non ho finto....»

Chiara Ferrgni ha ricevuto ieri la sua prima dose di vaccino. A renderlo noto è la stessa impreditrice digitale, in un post Instagram e in alcune stories. Ma alcuni "complottisti" hanno notato delle incongruenze nelle sue pubblicazioni e hanno scatenato la polemica. Secondo loro la Ferragni non avrebbe fatto realmente il vaccino ma avrebbe solamente finto di ricevere l'iniezione. Prova dell'articolata teoria, il fatto che nel post dell'influencer il braccio vaccinato sia il destro mentre, nella story di Instagram, l'apposito cerotto sia posizionato sul braccio sinistro.

Ma la risposta dell'influencere e di suo marito Fedez non tardano ad arrivare, ovvimente tramite i canali social. «Mi sento completamente normale dopo il vaccino», dice la Ferragni in una storia «Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perchè nel video sembrava che avessi un braccio diverso con il cerotto. - aggiunge - Primo, siete fuori, secondo, l'ho fatto sul braccio sinistro, semplicemente che la telecamera frontale inverte l'immagine. L'ho fatto su quello sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni». E a corredo della sua spiegazione mostra una foto in cui si vede chiaramente che il vaccino le viene inoculato sul braccio sinistro.

Ma i complottisti del web non basta questa spiegazione: «Effetto specchio della fotocamera. Più che altro è l’altezza del punto che è diversa…», scrive una utente. «La fotocamera cambia anche il tessuto della maglietta?», chiede un’altra. Anche Fedez ha risposto alla polemica con un tweet sarcastico in cui scrive con spirito sarcastico: «Gomblotto is magic».