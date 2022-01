Charlene di Monaco, Alberto in ansia: l'indizio sul suo ritorno. Chi è l'uomo misterioso in clinica

Giovedì 27 Gennaio 2022, 11:12

LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per la patrona di Montecarlo, Santa Devota, si stanno svolgendo senza Charlene di Monaco che attualmente è ancora in clinica: ad alimentare le voci di un suo imminente ritorno un insider su 20 Minutes. Alberto starebbe sborsando 130mila euro a settimana per garantire alla moglie le cure migliori. Il Principe ha già palesato insofferenza verso i media e le continue indiscrezioni: Ora auspica un ritorno, anzi starebbe già organizzando tutto per farle lasciare la clinica e riportarla a casa, ai suoi doveri di madre, moglie e regnante. La fonte anonima che si è rivolta a 20 Minutes ha giurato di aver avvistato nella segretissima struttura dov’è ricoverata Charlene di Monaco un uomo che non aveva affatto le sembianze di Alberto.

Charlene di Monaco, pressione tremenda dopo le nozze: il trauma segreto

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> CHARLENE, IL TRAUMA POCO DOPO LE NOZZE: È SUCCESSO TUTTO COSÌ IN FRETTA