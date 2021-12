Charlene di Monaco, rabbia incontrollabile: il vero motivo del ricovero

LOLNEWS.IT - Appare sempre più improbabile che Charlene di Monaco torni alla Rocca per le festività natalizie facendosi vedere in pubblico o prendendo parte a cene e gala: le sue condizioni di salute sono la priorità per Alberto che sta spendendo cifre irragionevoli per assicurarle le migliori cure.

Ma perché è ricoverata in una clinica specializzata (forse in Svizzera)? Charlene sarebbe ricorsa all’uso costante di sonniferi per superare la convalescenza. È proprio in uno stato di coscienza alterata, dovuto a una enorme stanchezza psico-fisica, che - tornata a Monaco - avrebbe ferito la sua dama di compagnia in uno scatto d’ira incontrollabile. L’episodio di rabbia verso una del suo entourage è stato riportato da Voicì: una fonte avrebbe assistito alla scena (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

