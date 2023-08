Charlene, accordo segreto matrimoniale con Alberto di Monaco: cosa dovrebbe fare per poter vedere i figli

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:46

La situazione relativa al matrimonio tra il principe Alberto II di Monaco e Charlene Wittstock sembra stia diventando sempre più intricata. Recenti dettagli sulla loro sfera privata suggeriscono che lo stesso matrimonio tra l'ex nuotatrice e il sovrano del piccolo stato di Monaco potrebbe essere diventato prettamente di facciata. Si vocifera infatti che tra di loro siano stati posti in essere una serie di accordi al fine di gestire gli aspetti pubblici e gli incontri con i figli. Ma quale sarà la verità? Davvero sta finendo tutto tra Alberto e Charlene? Scopriamo insieme tutte le ultime novità e il patto segreto che sarebbe stato raggiunto tra il principe e la consorte. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

