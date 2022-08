Morta la voce di Pingu, Carlo Bonomi si è spento a 85 anni

La storica voce di Pingu, serie animata svizzera creata da Otmar Gutmann e Erika Brueggemann, è morta. Carlo Bonomi è deceduto all'età di 85 anni. Il doppiatore italiano ha catturato il cuore dei bambini attraverso il pinguino in stop-motion. La notizia è stata originariamente data dalla testata italiana AF News, riportando che Bonomi è morto a Milano. Non si conoscono dettagli sulla morte.

Pingu è un programma televisivo per bambini andato in onda dal 1986 al 2006 ed è durato sei stagioni. Cosa racconta? Il pinguino vive con il padre, la madre e la sorellina in un igloo in Antartide. I personaggi parlano in divagazioni comiche con suoni inglesi da niente a poco chiari. Ma la mancanza di inglese è compensata dalle loro azioni, movimenti ed espressioni facciali, lasciando allo spettatore ciò che i personaggi hanno detto o fatto.

Only just catching up with the news that Carlo Bonomi, the original voice of Pingu as died.

This clip of him performing the voices of the whole PIngu family had my son in hysterics this morning.

What better legacy than to make children smile and laugh? #Pingu https://t.co/5AHEIDIYFB

