Morto il costituzionalista Beniamino Caravita: aveva 67 anni

È morto a 67 anni il costituzionalista Beniamino Caravita di Torritan. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma. Lo ha annunciato in Aula alla Camera Stefano Ceccanti, parlametnare del Pd e suo collega in facoltà.

Caravita era Vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Chairman dello Studio legale CdTA, Presidente di FormAp, Presidente della Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica, ed era una personalità tra le più prestigiose della Scienza Costituzionalistica italiana ed europea, ha ricoperto importanti incarichi pubblici nelle Istituzioni.

APPROFONDIMENTI CUNEO Edgardo Toti morto di Covid a Fossano, non si era vaccinato. I... L'AQUILA Papà di 45 anni trovato senza vita in casa: indagini VITERBO Caso Manca, sull'orologo morto il tossicologo riapre il... POLITICA IN LUTTO Perugia, morto Armando Fronduti ex consigliere regionale e... IL LUTTO Dan Aykroyd, morto il fratello Peter: aveva 65 anni

La sua voce autorevole e originale è stata un punto di riferimento nel dibattito sui temi della forma di governo, del processo di integrazione europea, dei diritti fondamentali, della giustizia costituzionale, del regionalismo, del diritto dell'ambiente. È stato un Maestro per molti giovani costituzionalisti, creando e animando continue occasioni di scambio culturale.

La sua straordinaria capacità di anticipare tendenze ed evoluzioni politico-costituzionali è testimoniata anche da «Federalismi.it», la prima Rivista giuridica online in discipline pubblicistiche da Lui fondata, che da quasi venti anni costituisce un luogo centrale di informazione e di confronto per la comunità scientifica e per tutti gli operatori del diritto.