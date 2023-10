Calcio scommesse, Corona: «Coinvolti non solo i giocatori». Cosa è emerso dalla telefonata in diretta

Venerdì 13 Ottobre 2023, 11:48

Il caso recente di Fabrizio Corona che ha contattato in diretta Sportitalia sta attirando molta attenzione tra gli appassionati di calcio di tutta Italia. Durante la trasmissione sportiva, il re dei paparazzi ha affrontato il tema delle scommesse nel calcio, sollevando il nuovo episodio che sembra coinvolgere i calciatori Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Ci chiediamo quindi se l'Italia stia per essere scossa da un nuovo scandalo nel mondo del calcio. Secondo Corona sì. Esaminiamo gli eventi in ordine cronologico. Durante il ritiro della Nazionale di Spalletti a Coverciano, la Polizia ha eseguito una perquisizione su Tonali e Zaniolo, in ritiro con gli azzurri. Nel frattempo, Fagioli ha scelto di autodenunciarsi, riconoscendo di aver effettuato scommesse su partite di calcio (anche se non avrebbe scommesso sulle partite di Cremonese e Juventus, squadre in cui ha giocato). Nel suo intervento a Sportitalia, Fabrizio Corona ha espresso il suo punto di vista sulla questione delle scommesse, evidenziando il "sistema" nel suo complesso e rivelando che questo potrebbe essere solo l'inizio di un'intera serie di rivelazioni. Ma cosa avverrà adesso al calcio italiano? Le accuse di Corona sono piuttosto chiare: non ci sono soltanto i giocatori coinvolti finora e le società sapevano. Anzi, ci sarebbero anche altri attori in questo sistema. Ce lo svelerà nei prossimi giorni? Andiamo a scoprire cosa ha rivelato finora. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



