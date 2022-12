Bill Gates: «Diventerò nonno, ma sono preoccupato per il futuro di mio nipote e del pianeta. La filantropia non basta»

Bill Gates diventerà nonno, ma l'ex uomo più ricco del mondo non sembra essere troppo entusista. Il motivo? Non è ovviamente l'arrivo del suo primo nipotino, notizia che definisce "incredibile", ma la preoccupazione legata al suo futuro a causa dei cambiamenti climatici che rischiano seriamente di minare l'avvenire del pianeta.

La lettera del fondatore di Microsoft

Il fondatore di Miscrosoft, da sempre attivo nella filantropia, sia a favore delle popolazioni povere grazie alla "Fondazione Bill & Melinda Gates", che allo stop ai cambiamenti climatici, è tornato a parlare sull'impatto che questi stanno avendo sulla natura e sulla vita dell'uomo, e lo ha fatto su una lunga lettera scritta sul proprio blog: «Ho iniziato a guardare il mondo attraverso una nuova lente di recente, quando mia figlia maggiore mi ha dato l’incredibile notizia che l’anno prossimo diventero nonno», scrive Bill Gates in una lettera pubblicata poco dopo la mezzanotte sul suo blog personale, Gates Notes.

La figlia 26enne di Gates, Jennifer, e suo marito, Nayel Nassar, diventeranno per la prima volta genitori nel 2023. L'imprenditore approfitta della notizia dell'arrivo del nipotino per fornire un report aggiornato sul contributo, che lui e la moglie Melinda stanno provando a dare per arginare il "climate change", in particolare sostenendo le aziende climatiche in fase iniziale con la sua societa di investimento, Breakthrough Energy Ventures .

«Posso riassumere la sfida in due frasi: arrivare a zero emissioni sara la cosa piu difficile che gli esseri umani abbiano mai fatto», scrive Gates. «Dobbiamo rivoluzionare l’intera economia fisica: come facciamo le cose, come ci muoviamo, come produciamo elettricita, come coltiviamo il cibo e come stiamo al caldo o al fresco. Tutto questo in meno di tre decenni».

I am in awe of people who have dedicated their lives to making the world a more equitable place, and I feel lucky to be able to support their efforts. https://t.co/It4s0WRzH5 — Bill Gates (@BillGates) December 20, 2022

Gates sottolinea che la decarbonizzazione dell’industria globale e un problema troppo grande anche per le sue tasche. «La filantropia da sola non puo eliminare i gas serra. Solo i mercati e i governi possono raggiungere quel tipo di ritmo e scala», scrive.

Un tono molto preoccupato quello del più celebre filantropo del mondo, che continua: «Le aziende devono essere redditizie in modo da poter crescere, continuare a funzionare e dimostrare che esiste un mercato per i loro prodotti. L’incentivo al profitto attirerà altri innovatori, creando concorrenza che abbasserà i prezzi delle invenzioni a emissioni zero e avra un impatto significativo sulle emissioni degli edifici».

Gates: «Sul clima siamo più avanti di quanto non sperassi, ma la strada è lunga»

«Purtroppo, sugli obiettivi a breve termine, non siamo all’altezza. Tra il 2021 e il 2022, le emissioni globali sono effettivamente aumentate da 51 miliardi di tonnellate di carbonio equivalente a 52 miliardi di tonnellate», aggiunge Gates. «Tuttavia siamo molto piu avanti di quanto avrei previsto qualche anno fa nel convincere le aziende a investire in scoperte a zero emissioni di carbonio», continua il fondatore di Microsoft.

«Il denaro pubblico per la ricerca e lo sviluppo sul clima è aumentato di un terzo dall’Accordo sul clima di Parigi del 2015 e negli Stati Uniti, le leggi approvate quest’anno destineranno 500 miliardi di dollari alla transizione dell’infrastruttura energetica lontano dalle fonti basate sui combustibili fossili. Anche il denaro privato sta andando a buon ritmo nelle tecnologie climatiche. Le societa di venture capital hanno investito 70 miliardi di dollari in startup di energia pulita negli ultimi due anni», conclude Gates.

