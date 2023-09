Belve, Nina Moric reagisce male all'intervista di Corona e alle parole sul figlio: «Malvagità»

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:16

Nina Moric ha risposto alle parole di Fabrizio Corona nell'intervista a "Belve" riguardo a suo figlio Carlos, rivelando la sua profonda delusione e rabbia. Corona ha dichiarato che Carlos, il loro figlio di 21 anni, ha una malattia genetica e avrà sempre bisogno di assistenza. Quando gli è stato chiesto della madre di Carlos, Nina Moric, Corona ha espresso comprensione per la sua situazione ma ha detto che non lo vede mai. La reazione di Nina Moric è stata immediata. Ha condiviso su Instagram quanto detto da Corona e ha commentato con una serie di massime, criticando Corona duramente. Ha parlato di ripagare il bene con il bene e restituire il male con la giustizia. Ha sottolineato l'importanza di non ferire gli altri lanciando frecciate contro Corona, incluso il riferimento al suo processo in corso, e ha accusato le persone malvagie di sostenersi a vicenda come loro forza principale. Photo Credits: Ufficio Stampa Rai, Kikapress music by Korben

