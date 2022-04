Barù, il gesto per Jessica sui social e l'ipotesi dei fan dietro il mistero della foto

Martedì 5 Aprile 2022, 11:25

Barù torna sui social con una Instagram Stories che viene interpretata dai fan come un gesto nei confronti di Jessica Selassié. I fan dei Jerù, infatti, hanno trovato una serie di insospettabili indizi che sembrano riaccendere le loro speranze. Ma cosa avrà mai pubblicato il nipote di Costantino della Gherardesca? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy ; music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Barù, il commento di Clarissa che ha mandato in tilt il web: cosa ha detto in merito a Jessica e a Barù