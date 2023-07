Barbara D'Urso, ex dirigente Mediaset svela la 'mossa sbagliata' della conduttrice prima dell'addio

Venerdì 7 Luglio 2023, 12:44

Barbara d'Urso ha recentemente lasciato Canale 5, suscitando molte polemiche e speculazioni sulle ragioni dietro questa decisione. Un ex dirigente di Mediaset, Luca Tiraboschi, ha rivelato una presunta "mossa sbagliata" che la conduttrice avrebbe compiuto. Tiraboschi ha concesso un'intervista al sito Tv Blog, in cui ha ripercorso la sua carriera e ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale dell'industria televisiva italiana. Quando è arrivato il momento di parlare di Barbara d'Urso, l'ex dirigente Mediaset ha rivelato di non aver lavorato molto bene con lei a causa di alcuni errori che avrebbe commesso durante la carriera. Tiraboschi ha affermato che la conduttrice si sarebbe circondata di persone che non erano all'altezza della sua professionalità e che, secondo lui, avrebbero influenzato negativamente il suo lavoro. Nonostante le critiche, ha riconosciuto il talento di Barbara D'Urso, definendola una "fuoriclasse". Photo Credits: Kikapress Music: Korben

