Arnold Schwarzenegger fermato 3 ore alla dogana per un orologio (di lusso): 35mila euro di multa

Giovedì 18 Gennaio 2024, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 15:09

L'attore Arnold Schwarzenegger è stato bloccato per tre ore alla dogana dell'aeroporto di Monaco di Baviera a causa di un orologio di lusso non dichiarato come "importazione". Per questo motivo gli è stata richiesta una somma complessiva di 35.000 euro, incluso il valore dell'orologio, le tasse e una multa. Schwarzenegger ha criticato la Germania poiché l'orologio era destinato a un progetto di beneficenza. L'attore ha attivato i suoi avvocati e ha dovuto pagare la metà della somma in contanti, accompagnato da un funzionario doganale. All'uscita dall'aeroporto, Schwarzenegger si è rilassato fumando uno dei suoi celebri sigari. «Questo è il problema di cui soffre la Germania. Si vedono tanti alberi, ma non si coglie la foresta», ha detto Schwarzenegger a Bild, in riferimento alla presunta incapacità dei funzionari di comprendere il contesto del caso e al fatto che l'orologio di lusso fosse destinato, appunto, a una progetto di solidarietà.