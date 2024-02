Angelina Mango, Frankie hi-nrg attacca la vincitrice di Sanremo

Domenica 11 Febbraio 2024, 13:17

Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha espresso rammarico per un tweet critico di Frankie hi-Nrg sulla sua vittoria, sottolineando il suo rispetto per il rapper. Frankie aveva definito il successo della Mango come un "regalo" della "casta mediatica".

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) February 11, 2024