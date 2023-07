Angelina Jolie e Brad Pitt, l'uomo della discordia è il miliardario russo Yuri Shefler: la vodka, Miss Mondo e il rapporto (tesissimo) con Putin

La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt si arricchisce di un altro capitolo. Perché il Daily Mail ha ricostruito i dettagli della vita dell'oligarca Yuri Shefler, a cui l'attrice ha venduto la sua parte dell'amata (da Brad) azienda vinicola Chateau Miraval senza il consenso dell’ex marito, spingendo Pitt a farle causa. Cinquantanove anni, padre di sette figli, ha sposato una modella di Victoria's Secret che poi ha lasciato per Miss Mondo. Nato in una famiglia ebrea russa a Oryol, 230 miglia a sud di Mosca, come Yuri Alexeyevich Yurasov, ha cambiato il suo nome in Yuri Anatolyevich Shabalin e infine in Yuri Viktorovich Shefler.

Chi è Yuri Shefler

Miliardario russo della vodka, si è laureato presso il prestigioso Istituto Plekhanov di Mosca, studiando economia negli anni '90, mentre gestiva contemporaneamente un'attività di vendita al dettaglio e di ristorazione.

Nel 1995, un anno prima di laurearsi, Shefler racconta di aver ricevuto una telefonata dal miliardario Boris Berezovsky, il braccio dell'allora presidente Boris Eltsin. Dal 1995 al 1997 è stato presidente della Vnukovo Airlines, spin-off della vecchia mega-portaerei sovietica Aeroflot. Nel 1997 è passato a Soyuzplodoimport (SPI), che produce la leggendaria vodka Stolichnaya e altri 380 marchi.

Putin, in qualità di capo dell'FSB e primo ministro, lo vedeva come un "nemico": l'obiettivo era riportare marchi famosi di vodka nelle mani dello stato, come era stato in epoca sovietica. Nel 2000, con Putin al Cremlino, l'azienda di Shefler è stata rilevata dalla Camera dei conti dello stato. Ha lasciato la Russia per la Lettonia prima che le forze di sicurezza di Putin avessero il tempo di trattenerlo e inizialmente gestiva i suoi affari dallo stato baltico, dove aveva impianti di produzione. Mentre era al sicuro fuori dalla Russia – uno dei primi a sfuggire alla repressione di Putin – è stato colpito da un'azione legale in contumacia per organizzazione di una banda, uso illegale di marchi e contrabbando.