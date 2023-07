Andrea Purgatori: i figli Edoardo, Ludovico e Victoria si tengono per mano durante la camera ardente. Con loro l'ex moglie Nicole Schmitz

Hanno accolto il feretro del padre, Andrea Purgatori, e poi, durante la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio, hanno salutato i tanti amici del giornalista morto a 70 anni. Sono i figli Victoria, Edoardo e Ludovico e l'ex moglie Nicole Schmitz. Con loro la compagna di Purgatori, Erica Dall'Ara, e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor. Tra i primi ad arrivare il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, Pietro Orlandi, il direttore di La7 Andrea Salerno e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

Purgatori, chi sono e cosa fanno i figli

I figli del giornalista, che si tengono spesso per mano mentre siedono nella parte della sala riservata ai familiari del giornalista, sono attori e assistenti alla regia: Edoardo, 34 anni, Ludovico e Victoria. Edoardo, che nel mondo dello spettacolo è noto anche come Edoardo Hendrik, divenne assai conosciuto recitando nel ruolo di Emiliano in Un medico in famiglia, poi nelle Fate Ignoranti.

Ludovico Purgatori, 31 anni, è assistente alla regia (Gomorra e Suburra) così come la sorella Victoria, 29 anni (Bad Guy, La stranezza e The King).