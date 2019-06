Si addormenta sul treno ma prima si scrive il biglietto sulla fronte. «Così il controllore non mi sveglia»

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 11:37

A chi non è mai capitato diper poi esseree che vuole vedere il? Sicuramente più volte al noto ristoratore romanohe sui social ha mostrato ironicamente la soluzione alla "pennichella" sul treno. Il ristoratore si è scritto sulla fronte il codice del suo biglietto in modo che il controllore possa verificarlo senza svegliarlo.Pipero si è fatto immortalare con la vistosa scritta e ha poi condiviso lo scatto sulla sua pagina Instagram, specificando: «Così il controllore non mi sveglia». Alessandro Pipero Patron dell’omonimo ristorante a Roma, è tra i più famosi uomini di sala d’Italia. Pipero ha sempre mostrato con orgoglio la sua professione, quella del cameriere, proprio in un periodo un cui sembra essere di rilievo e dominare solo la figura degli chef.Scelse la sua carriera sin dalla tenera età e non ha mai smesso di rincorrere il suo sogno, fino ad affermarsi tra i migliori della ristorazione italiana. Eccellenza, ma anche ironia, come mostra il suo post. Chissà se la sua strategia ha funzionato?