Alessandro Borghi per The Hanging Sun: «Tornato a Roma dopo la Norvegia ho avuto crisi di panico e la sensazione di vivere nel posto sbagliato»

Domenica 11 Settembre 2022, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 13:43

Tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, The Hanging Sun - scritto da Stefano Bises e diretto da Francesco Carrozzini - è interpretato da Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, con Peter Mullan e Charles Dance.

The Hanging Sun, Alessandro Borghi nei panni di John

Nel thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il sole non tramonta mai, Alessandro Borghi è John, un uomo con un passato doloroso alle spalle. Educato fin da piccolo alla criminalità da un padre senza scrupoli, dopo anni di violenza capisce che non può più continuare quella vita e prova a ricominciare lasciandosi tutto alle spalle. Ma l’estremo Nord non sarà abbastanza lontano e il passato tornerà a presentarsi alla sua porta. Qui vive Lea (Jessica Brown Findlay), una giovane donna la cui vita è sempre stata nelle mani di un uomo: prima in quelle del padre, il rigido reverendo del paese, poi in quelle del marito, un violento alcolizzato. Quando finalmente sarà intenzionata a riprendersela, capirà che non sarà così semplice.

In The Hanging Sun è forte la componente sentimentale, tra gli ingredienti l'amore, la famiglia, il senso di appartenenza ma anche il tema della violenza domestica.

Presentato fuori concorso come film di chiusura della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film sarà al cinema il 12, 13 e 14 settembre e prossimamente disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su Now.

Il film Sky Original è una coproduzione italo-britannica ed è il primo film prodotto da Sky Studios per l’Italia, una produzione Cattleya, Groenlandia e Sky, il distributore cinematografico italiano è Vision Distribution.