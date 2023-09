Alessandro Borghese Celebrity Chef, Riccardo Monco ai giovani: «Bisogna partire dal basso»

Sabato 30 Settembre 2023, 13:28

Torna su TV8, dal 2 ottobre in prima tv assoluta, Alessandro Borghese Celebrity Chef, format prodotto Banijay Italia ambientato nei ristoranti di Venezia e Milano di chef Borghese. Ad affiancare il padrone di casa, confermatissimi i giudici Riccardo Monco – chef tristellato dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze – e Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera. La fortunata e amatissima dal pubblica è la medesima: due celebrities di diversi ambiti (musica, sport e spettacolo) si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo di puntata. “L’errore su cui non transigo? Il fatto di non assaggiare – ci spiega chef Monco – è un errore che tutti noi possiamo fare nel cucinare ma dimenticare di assaggiare un piatto può far cambiare il risultato”. E a chi sogna di diventare chef raccomanda “di iniziare a pensare di diventare un cuoco, poi di diventare chef se ne potrà poi riparlare dopo 15-20 anni di mestiere. A parte la retorica, dopo la scuola bisogna iniziare dal basso anche per capire quale strada percorrere aspettando che si aprono le porte per continuare il proprio sogno”. ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’ va in onda in prima tv assoluta, su TV8, dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10. Foto da Ufficio Stampa



