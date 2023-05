Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma commette una gaffe: l'errore nella scritta

Giovedì 25 Maggio 2023, 12:56

Alessandro Basciano, ex concorrente del GF VIP 7 e corteggiatore a Uomini e Donne, ha rivelato tramite Instagram di essersi fatto un nuovo tatuaggio per la sua figlia Céline Blue, avuta dall'unione con Sophie Codegoni (conosciuta proprio all'interno della casa del Grande Fratello) ma c'è un problema. Avrebbe commesso un errore nel tatuaggio, scrivendo in modo errato il nome della figlia. Sebbene non tutti se ne siano accorti, l'errore è evidente per un occhio attento. Nella sua storia su Instagram, ha mostrato il tatuaggio sul petto con le parole "Céline Blue" sovrastate da una corona. Il nome "Céline" è scritto correttamente, compreso l'accento acuto francese, ma "blue" è stato scritto in minuscolo invece che in maiuscolo, come richiesto dalla grammatica italiana per un doppio nome. Non si sa se il tatuatore abbia notato l'errore o se abbia semplicemente eseguito il lavoro richiesto senza fare commenti... Foto: Kikapress Music: Korben

