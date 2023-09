Noor Alfallah e la richiesta ragionevole ad Al Pacino dopo la separazione

Giovedì 7 Settembre 2023, 13:16

L'ex fidanzata di Al Pacino ha chiesto ai giudici di ottenere la custodia del loro figlio neonato, aprendo la strada per richiedere il sostegno economico per il bambino. Nei nuovi documenti legali, Noor Alfallah ha presentato una petizione per stabilire il rapporto genitoriale per il suo bambino di 3 mesi, Roman Alfallah Pacino. Nel documento, Noor chiede la piena custodia del bambino, consentendo al premio Oscar di avere un numero di visite "ragionevoli". Al Pacino e la compagna Noor Alfallah (di 54 anni più giovane) si sono lasciati