TECNOLOGIA

Tra le conseguenze della pandemia c'è senz'altro la consapevolezza dell'importanza del collegamento veloce per esigenze professionali e didattiche. TIM ha annunciato l'inserimento di Latina nel piano di cablaggio che prevede un investimento di 9,5 milioni di euro per la realizzazione di una rete di fibra ottica con collegamenti fino a 1 Gigabit/s. «Il capoluogo pontino - spiega TIM in una nota - è stato inserito nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che realizzerà la rete FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento aperto previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche». I lavori partiranno a breve con l'obiettivo di collegare circa 33.500 unità immobiliari alla conclusione del piano, prevista entro il 2023. «Per la posa della fibra ottica - spiega TIM - saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri».

«L'arrivo della fibra ottica fino alle abitazioni è un'operazione di fondamentale importanza per la nostra città commenta il sindaco Damiano Coletta soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo attraversando».

Intanto OpenFiber annuncia che nell'ultimo anno le richieste di attivazione sono cresciute del 50%: «La nuova rete ultraveloce è stata realizzata in modalità FTTH (la fibra fino a casa) grazie a un investimento privato di 11 milioni di euro. L'infrastruttura è lunga 143 chilometri e, per realizzarla, sono stati posati oltre 800 chilometri di cavi in fibra che hanno permesso di collegare 36 mila tra case, uffici e abitazioni. Open Fiber si è anche offerta di cablare, su indicazione del Comune, alcuni siti di interesse pubblico tra cui la sede dell'Amministrazione, il Museo Civico Duilio Cambellotti e la stazione della Polizia Locale. L'azienda collegherà inoltre, nel corso del 2021, oltre 4 mila unità immobiliari aggiuntive nelle aree periferiche del Comune che rientrano nell'ambito del Piano BUL (Banda Ultra Larga) secondo quanto previsto dal bando Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico».

M.Cusu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA