LA SITUAZIONE

Raddoppiano rispetto al giorno precedente i nuovi casi di covid: sono 20 infatti quelli riportati nel bollettino della Asl di ieri su 825 tamponi. E a crescere purtroppo sono anche i decessi. Pesa sul numero complessivo il dato che arriva da Fondi, che conta la metà dei nuovi positivi. Fra loro ci sono due minori, di 10 e 15 anni, due giovani di 21 e 26 anni, e poi 30enni e 40enni, legati a cinque link epidemiologici diversi rintracciati in ambito familiare. In quattro casi si tratta di persone che avevano già ricevuto la prima dose di vaccino e che presentano dunque sintomi molto lievi.

Per quanto riguarda i contagi nel resto della provincia, tre positivi sono residenti a Cisterna, due rispettivamente ad Aprilia e Latina e uno infine nei comuni di Minturno, Sabaudia e Terracina. Il conto totale dei nove giorni di giugno è di 157 casi e 26 ricoveri, gli ultimi cinque riportati nel bollettino di ieri. Sono invece 84 i pazienti guariti e tre i decessi notificati dall'azienda sanitaria, a Gaeta, Santi Cosma e Damiano e Terracina, ma tutti risalenti ai mesi di aprile e maggio e avvenuti fuori provincia. Infine è record sul fronte delle vaccinazioni, con 5.175 dosi somministrate nell'arco di 24 ore.

Non si ferma intanto il lavoro del dipartimento di prevenzione della Asl, che continua a monitorare con attenzione l'andamento del virus sia analizzando i link epidemiologici e tracciando i contatti dei positivi sia inviando un certo numero di campioni all'istituto Spallanzani di Roma per la ricerca di eventuali varianti. I numeri comunque indicano una chiara contrazione dei contagi, passati in una settimana da 182 a 130. Il primo dato si riferisce al periodo compreso tra il 26 maggio e il 1 giugno, il secondo è aggiornato dal 2 all'8 giugno. Il picco più elevato è stato quello di domenica 6, quando i contagi sono arrivati a quota 30, mentre quello più basso il 4 giugno con soli tre positivi.

I decessi però sono stati quattro rispetto ai due della settimana precedente, 17 ricoveri, 649 i guariti, la metà rispetto alla settimana scorsa. Ventinovemila infine le somministrazioni di vaccino, 2mila in più del periodo compreso tra il 26 maggio e il 1 giugno. Nel dettaglio, sono stati Aprilia e Cisterna, con 38 e 21 contagi, ad aver registrato i numeri più alti, mentre la città capoluogo ha contato solo 12 casi e Fondi e Gaeta 11 ciascuno. Tutti gli altri comuni pontini hanno avuto numeri a una sola cifra e ben 17 sono stati a quota zero per un'intera settimana. Infine, uno sguardo alla situazione delle scuole della provincia che vede sei classi in quarantena e 24 studenti positivi. Rispetto alla settimana precedente sono diminuite le classi chiuse per covid ma lievemente aumentati gli alunni contagiati, con una prevalenza di quelli di età compresa fra i 6 e i 14 anni. Non risultano però positivi tra docenti, collaboratori scolastici ed educatori dell'infanzia.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA