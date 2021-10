Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO FEMMINILE

La stagione della Women Latina Calcio 1932 è iniziata nel migliore dei modi. La prima squadra sta procedendo a gonfie vele, ma quel che inorgoglisce il club del presidente Giovanni Farina è anche lo sviluppo del settore giovanile. In questo senso, nello scorso fine settimana, si è assistito ad un evento storico per la città capoluogo, con il debutto assoluto dell'under 15 Nazionale femminile. Durante l'estate la dirigenza pontina ha lavorato con grande passione e professionalità per allestire una formazione giovanile, una idea ambiziosa diventata realtà con l'auspicio di ottenere risultati importanti nel corso degli anni. Quella di sabato 23 ottobre resterà una data da ricordare per tutta la città di Latina e per gli appassionati di calcio: presso il campo sportivo di Centocelle è andato in scena il primo match stagionale tra Roma Femminile e Latina Calcio Women 1932, gara terminata con il punteggio di 5-0 per la compagine giallorossa. Nonostante il ko, non sono mancate le occasioni per la squadra allenata dal duo Antonio Tomassi-Debora Naticchioni. Un tecnico esperto e una giovane calciatrice della prima squadra lavorano quotidianamente al fianco delle atlete nerazzurre che dimostrando di avere ampi margini di miglioramento. E, a proposito di soddisfazioni, altro successo incoraggiante per l'undici allenato da Marco Pupatello. Dopo aver passato il turno di coppa Italia e aver vinto la gara d'esordio nel campionato di Eccellenza, le pontine si sono ripetute anche domenica scorsa sul campo del Morena. Il successo per sei a zero ha dato ancora più fiducia a tutto l'ambiente, convinto di poter recitare un ruolo da protagonista nel torneo regionale. Le avversarie di livello certo non mancano, ma la Women Latina Calcio 1932 ha tutte le carte in regola per arrivare in alto.

D.M.

