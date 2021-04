20 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL LUTTO

Latina piange la scomparsa di Fernando Romiti, 82 anni, personaggio che ha contribuito alla crescita dello sport del capoluogo pontino, in particolar modo del tennis. Un movimento che si è sviluppato in maniera esponenziale in città a partire dagli anni 60, grazie proprio all'impegno e alla dedizione di un uomo che ha saputo lasciare una traccia profonda. Ha fatto storia l'Eighteen Games, kermesse che ha saputo nel corso degli anni riunire tanti appassionati di tennis di Latina e provincia, come ricordato anche nel sentito messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale: «Fernando Romiti, sin dagli anni '60, è stato un punto di riferimento per il movimento tennistico provinciale e regionale, sia da giocatore che da istruttore di tennis. È stato tesoriere del Consiglio direttivo del Tennis Club Latina imprimendo un forte impulso al centro sportivo che ha vissuto anni di grande prestigio, con tornei di alto livello ed eventi che hanno acceso la passione sportiva di tante generazioni. Tra le manifestazioni ideate da Romiti spicca sicuramente quella dell' Eighteen Games, diventato nel tempo un irrinunciabile momento di aggregazione e di divertimento per diverse generazioni di sportivi di ogni età e livello». Appuntamento attesissimo, nato quasi per caso, durante un'escursione in barca con l'amico Giuseppe Maestri. Chiamato inizialmente twentyfour games, dopo tre anni di specializzazione, Romiti decise di convertirlo in Eighteen Games. In tanti lo ricordano anche per il suo blog, attraverso il quale era solito fornire informazioni di carattere sportivo, politico e culturale. Resta scolpita nella memoria l'esibizione presso il Tennis Club Latina, appena inaugurato alla fine degli anni sessanta, con protagonisti Nicola Pietrangeli e Boro Jovanovic Romiti è stato un uomo di sport con idee brillanti e innovative, molto attivo nel sociale, abile nel creare opportunità di divertimento per un gran numero di atleti. Questa mattina, alle ore 10, l'ultimo saluto presso la Chiesa dell'Immacolata Concezione di Latina.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA